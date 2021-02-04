Верховная Рада не разрешила и.о. министров выполнять полноценные полномочия министров

Правки позволили бы исполняющим обязанности, в том числе и Витренко, иметь полноценные полномочия глав министерств и находиться в статусе и.о. долгий срок.

Верховная Рада не разрешила и.о. министров выполнять полноценные полномочия министров
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада "провалила" принятие во втором чтении поправок в ст. 91 закона "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров иметь все полномочия министров.

В парламенте не хватило голосов за принятие трех поправок в целом. "За" проголосовали только 100 нардепов из фракции СН, "Батькивщины", "Довиры", "За будущее" и несколько внефракционных.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предлагал две правки, которые позволяли бы и.о. министров находиться в таком статусе без представления новой кандидатуры министра не 30 дней, а 90. Поправки также наделяли исполняющих обязанности полноценными обязанностями министров, поскольку сейчас они имеют только ограниченные. Впрочем, оба предложения не нашли достаточной поддержки зала.

"Надо поддерживать министров, которых президент вносит и предлагает", - отметил во время представления поправок глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В Раде набралось достаточно голосов за правку "Слуги народа" Вячеслава Рублева, которая заключалась в синхронизации положений норм обеспечения устойчивой работы министерства на период определения кандидатуры нового министра.

"Редактирование не позволит вносить еще один раз во время этой же сессии вопрос, который рассматривался", - пояснил он правку.

Корниенко отметил, что "это не про закон, а об одной кандидатуре".

Напомним, что в декабре и январе парламент дважды отказывал в назначении экс-топ-чиновника "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого провалившегося голосования назначил его и.о. Согласно законодательству, глава правительства после отклонения кандидатуры парламентом имеет 30 дней, чтобы подать новую. В это время возглавлять министерство может исполняющий обязанности, но он не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий. Если новую кандидатуру Рада поддержит, то полномочия и.о. заканчиваются. Если нет - он может и дальше быть и.о. с ограниченным функционалом.

2 февраля появилась информация, что через день в Офисе президента будут проводить обсуждение вероятного третьего выдвижения Витренко министром. А уже 3 февраля сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.

Если Юрия Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов МедведчукаЗеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла за основу проект о восстановлении конкурсов на государственную службуРада приняла за основу проект о восстановлении конкурсов на государственную службу
Рада поддержала создание Единого портала сообщений о коррупцииРада поддержала создание Единого портала сообщений о коррупции
Рада сделала шаг к разблокированию аукционов большой приватизацииРада сделала шаг к разблокированию аукционов большой приватизации
МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях, - АваковМВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях, - Аваков
Рада ужесточила ответственность за преступления против журналистовРада ужесточила ответственность за преступления против журналистов
Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об отмене бумажных трудовых книжекРада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об отмене бумажных трудовых книжек
Венгрия первой в ЕС разрешила китайскую вакцину от коронавирусаВенгрия первой в ЕС разрешила китайскую вакцину от коронавируса
Рада приняла за основу законопроект о реформировании "Укроборонпрома"Рада приняла за основу законопроект о реформировании "Укроборонпрома"
Рада одобрила создание Бюро экономических расследованийРада одобрила создание Бюро экономических расследований
Рада приняла в первом чтении закон Зеленского о реформе СБУРада приняла в первом чтении закон Зеленского о реформе СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости