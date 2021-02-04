Верховная Рада не разрешила и.о. министров выполнять полноценные полномочия министров

Правки позволили бы исполняющим обязанности, в том числе и Витренко, иметь полноценные полномочия глав министерств и находиться в статусе и.о. долгий срок.

Верховная Рада "провалила" принятие во втором чтении поправок в ст. 91 закона "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров иметь все полномочия министров.

В парламенте не хватило голосов за принятие трех поправок в целом. "За" проголосовали только 100 нардепов из фракции СН, "Батькивщины", "Довиры", "За будущее" и несколько внефракционных.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предлагал две правки, которые позволяли бы и.о. министров находиться в таком статусе без представления новой кандидатуры министра не 30 дней, а 90. Поправки также наделяли исполняющих обязанности полноценными обязанностями министров, поскольку сейчас они имеют только ограниченные. Впрочем, оба предложения не нашли достаточной поддержки зала.

"Надо поддерживать министров, которых президент вносит и предлагает", - отметил во время представления поправок глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В Раде набралось достаточно голосов за правку "Слуги народа" Вячеслава Рублева, которая заключалась в синхронизации положений норм обеспечения устойчивой работы министерства на период определения кандидатуры нового министра.

"Редактирование не позволит вносить еще один раз во время этой же сессии вопрос, который рассматривался", - пояснил он правку.

Корниенко отметил, что "это не про закон, а об одной кандидатуре".

Напомним, что в декабре и январе парламент дважды отказывал в назначении экс-топ-чиновника "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого провалившегося голосования назначил его и.о. Согласно законодательству, глава правительства после отклонения кандидатуры парламентом имеет 30 дней, чтобы подать новую. В это время возглавлять министерство может исполняющий обязанности, но он не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий. Если новую кандидатуру Рада поддержит, то полномочия и.о. заканчиваются. Если нет - он может и дальше быть и.о. с ограниченным функционалом.

2 февраля появилась информация, что через день в Офисе президента будут проводить обсуждение вероятного третьего выдвижения Витренко министром. А уже 3 февраля сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.

Если Юрия Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.