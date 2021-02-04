Рада поддержала создание Единого портала сообщений о коррупции

Размер вознаграждения обличителя будет составлять 10% от размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба.

Рада поддержала создание Единого портала сообщений о коррупции
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", который предусматривает создание Единого портала сообщений о коррупции.

Документ поддержали 253 нардепа.

"Внесены изменения в закон "О предупреждении коррупции", которыми предусмотрено создание правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции", - сообщается на сайте парламента.

Также внесен ряд взаимосогласованных изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Законом предусмотрено, что размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба. При этом размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

"Сообщение (о коррупции, - ред.) должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений настоящего Закона, которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией", - отмечается в сообщении.

До начала работы Единого портала сообщения принимаются через каналы связи и рассматриваются в порядке, который действовал до принятия этого закона.

Напомним, в октябре 2019 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 о денежном вознаграждении обличителям коррупции.

Ранее экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов призвал граждан сообщать о коррупции ему напрямую.

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