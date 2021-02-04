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2021-02-04
Шмыгаль: карантин в Украине продлят до 30 апреля
"Но, скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата".
Фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и, скорее всего, это не конечный срок.
Об этом Шмыгаль сказал во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации, пишет "Укринформ".
"Карантин будем продлевать до 30 апреля, но, скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности, может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.
Напомним, что карантин в Украине действует с 12 марта 2020 года, пока его срок - до 28 февраля.