Шмыгаль: карантин в Украине продлят до 30 апреля

"Но, скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и, скорее всего, это не конечный срок.

Об этом Шмыгаль сказал во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации, пишет "Укринформ".

"Карантин будем продлевать до 30 апреля, но, скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности, может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

Напомним, что карантин в Украине действует с 12 марта 2020 года, пока его срок - до 28 февраля.