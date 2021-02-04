Зеленский во втором туре лидирует в паре и с Порошенко, и с Бойко, - опрос "Рейтинга"

73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 17% - в правильном, 10% - не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

При этом треть опрошенных украинцев (30%) ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего. Столько же считают, что он будет хуже (31%). 34% респондентов не ожидают изменений. Отмечается, что относительно лучше оценивает ситуацию и имеет хорошие ожидания молодежь, избиратели партий "Слуга народа" и "Голос".

Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, Петра Порошенко – 16,4%, ЮлиюТимошенко –12,3%. Игоря Смешко поддерживают 7,5%, Владимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшко – 4,0%, Дмитрия Разумкова – 3,2%, Сергея Притулу – 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Виталия Кличко – 1,1%.

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%", - отмечается в исследовании.

В парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" – 15,2%, партию "Батькивщина" – 12,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%, Радикальную партию – 4,7%, партию "Сила и честь" - 4,5%, "За будущее" - 4,4%, партию "Голос" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,1% , партию УДАР Виталия Кличко - 2,4%, "Наш край" - 1,4%.

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают - 30%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают - 29%.

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрание нового КМУ - с 60 до 62%.

Принятие Закона "О Всеукраинском референдуме" поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают - 28%, не определились - 14%.

Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на личное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают - 75%.

89% опрошенных поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% - против. При этом 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров, 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на президента.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021 года.