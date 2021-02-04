Рада сделала шаг к разблокированию аукционов большой приватизации

В этом году планируют приватизировать Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик"), ОГКХ и "Президент-отель".

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании проведения аукционов большой приватизации, которые были заблокированы с сентября и до конца карантина.

За проголосовали 284 народных депутата.

Во время представления документа нардепы отметили, что снятие запрета и проведение конкурсов позволит обеспечить запланированное наполнение государственного бюджета. От приватизации государственного имущества в бюджете на 2021 год предусмотрено поступление на уровне 12 млрд гривен.

После разблокирования возможно объявление аукционов на Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик"), ОГКХ и "Президент-отель".

Напомним, что закон о временном запрете аукционов большой приватизации был принят парламентом 2 сентября и подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 8 сентября. После этого его отправили на подпись президенту. Запрет аукционов вступил в силу с 25 сентября.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов для приватизации утверждается правительством на каждый год. В августе Кабинет Министров передал в Фонд госимущества почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.