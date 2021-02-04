Германия облегчает визовый режим для преследуемых белорусов

Прежде всего речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым нужна защита, и "преследуемых и ближайших членах их семей".

Германия готова принимать пострадавших от режима белорусов и членов их семей по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на издание S?ddeutsche Zeitung.

Отмечается, что прежде всего речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым нужна защита, и "преследуемых и ближайших членах их семей".

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в ответ на запрос депутата партии "Союз-90"/"Зеленые" Мануэля Саррацина.

"Зеленые" приветствуют это решение как "знак солидарности с белорусским демократическим движением", - пишет издание.

Напомним, с 1 декабря 2020 года Литва выдает свои национальные визы для пострадавших от репрессий белорусов бесплатно. Только с конца сентября по 1 декабря в Литву "по гуманитарным причинам" смогли въехать более 1 300 белорусов.