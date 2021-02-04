Пропавший 28 января военный попал в плен к боевикам "ДНР"

Оккупанты обнародовали несколько видео, где его заставляют лить грязь на Украину и своих собратьев.

Пропавший 28 января военный попал в плен к боевикам "ДНР"
Фото: facebook.com/kommander.nord

РоSSийские наемники обнародовали видео с военнослужащим Вооруженных сил Украины, который исчез во время дежурства 28 января.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

"Как уже сообщалось, 28 января 2021 года на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационная власть так называемой "ДНР" обнародовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры роSSийских СМИ вещи, дискредитирующие Вооруженные Силы Украины и нашу страну. Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

Фото: facebook.com/kommander.nord

"Но данный случай еще раз доказывает, что роSSийские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины. Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу", - отметили военные.

Фото: facebook.com/kommander.nord

Напомним, 21 декабря прошлого года боевики "ЛНР" передали украинской стороне младшего сержанта 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Александра Пупка, который попал в плен.

17 декабря боевики также вернули тело военного, который по неизвестным причинам попал на оккупированную территорию и там погиб. ТКГ сначала опубликовала заявление, что военный "совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Затем на странице ТКГ исправили сообщение, отметив, что пока причины смерти бойца не известны. Как показала впоследствии экспертиза, на самом деле военного задушили. Основной причиной смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная. Также на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные синяки и повреждения.

Впоследствии советник по информационной политике украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович объяснил, что ошибочно обнародовал версию пророSSийских боевиков о смерти военного.

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