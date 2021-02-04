Лех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSии

Экс-президент Польши считает, что оппозиционер Навальный может получить Нобелевскую премию мира.

Лех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSии
Фото: thefamouspeople.com

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал к международному сотрудничеству, чтобы добиться "системных изменений" в РоSSии после заключения оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Бывший лидер профсоюзного движения "Солидарность", приведшего к мирному концу коммунизма в Польше в 1989 году, Валенса назвал Навального героем, который может стать лауреатом Нобелевской премии мира.

"Он пока не получил Нобелевскую премию, но он ее заслужит, если будет и дальше занимать такую позицию", - заявил Валенса, который сам получил эту премию в 1983 году.

"Нам нужны такие герои, как он, но нам нужна и другая международная солидарность, чтобы добиться системных изменений в РоSSии", - сказал Валенса. Он добавил, что если бы у него была возможность поговорить с Навальным, он бы предложил ему следовать его примеру и бороться с системой.

"Мы не должны бороться против [президента РоSSии Владимира] Путина, конкретных людей или полиции. Нужно бороться за новую систему, которая исключала бы такое поведение", - сказал Валенса.

Напомним, в 2018 году Лех Валенса предложил выдвинуть кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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