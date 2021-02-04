Великобритания и Канада поддерживают санкции в отношении телеканалов Медведчука

Посольства обеих стран считают такие действия украинской власти "решительными в борьбе с дезинформацией".

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс поддержала введение санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом она сообщила в Twitter .

Симмонс считает такие действия украинской власти "решительными в борьбе с дезинформацией".

"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала посол.

Поддержку введения санкций выразило также и посольство Канады в Украине.

"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.