Тарас Козак связан с "ЛДНР" через свой кипрский оффшор с 2014 года, - ЦПК

Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но на самом деле государственным ТЭЦ продавали контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР".

Тарас Козак связан с ''ЛДНР'' через свой кипрский оффшор с 2014 года, - ЦПК
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

По данным Центра противодействия коррупции, депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак связан с ''ЛНР/ДНР'' через свой кипрский оффшор с 2014 года.

Об этом сообщила в своем блоге в "Украинской правде" исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк.

"2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа ОПЗЖ и правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц, где он является бенефициарным владельцем. Эти компании владеют тремя телеканалами - ZIK, NewsOne и 112 Украина. СМИ тем временем от источников в СБУ и СНБО узнали, что телеканалы Козака финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которая получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО. Мы же в ЦПК обнаружили, что связь Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года", - написала она в фейсбуке.

Так, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но на самом деле под видом южноафриканского угля "Арида" продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР".

Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $ 8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Козак.

Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 и заканчивая 2019-м. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

"Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая, по данным журналистов, поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014- 2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака", -отметила Каленюк.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK. Редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что в основе решения СНБО лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

Также СМИ узнали, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ввела санкции в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSиюУкраина ввела санкции в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSию
Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИОснованием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ
Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"
Блокирование каналов Медведчука: СНБО воспользовался решением Рады от 2018 годаБлокирование каналов Медведчука: СНБО воспользовался решением Рады от 2018 года
Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов МедведчукаЗеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов Медведчука
Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 годаШимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 года
На открытии первого в Украине магазина IKEA Кличко рассказал о нескольких годах переговоровНа открытии первого в Украине магазина IKEA Кличко рассказал о нескольких годах переговоров
Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"
Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года"Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года"
Витренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетикиВитренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики
Последние новости
Подгружаем последние новости