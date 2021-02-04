Витренко нашли новую должность, если он не пройдет в Кабмин

Юридических преград для соответствующего назначения на сегодня нет.

Если Юрия Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность.

По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

По словам собеседника, Витренко может быть предложена должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

На сегодняшний день в составе НКРЭКУ есть вакансия, и уже проведен конкурс для ее заполнения. В октябре 2020 года конкурсная комиссия рекомендовала Кабмину на должность члена комиссии экс-главу НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского. Из этих двух кандидатов Кабмин должен выбрать наиболее достойного. Однако назначение не состоялось из-за неправильного составления документов для принятия решения. Этот конкурс может быть отменен.

К тому же, на период карантина закон позволяет проводить назначения и без конкурса. Поэтому Кабмин сможет назначить Витренко без проблем.

Действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк был избран главой комиссии в ноябре 2019 года и срок его полномочий на этой должности истекает в ноябре 2021 года. Но глава комиссии может быть освобожден от должности решением большинства членов НКРЭКУ.

Напомним, что Верховная Рада дважды отказывала в назначении бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко вице-премьером. Сначала, в декабре, за его кандидатуру проголосовали только 186 нардепов. Через несколько дней после этого Кабмин назначил его и.о. министра. Однако во властных кругах сразу заговорили, что это - не последняя попытка назначения. Собеседник LB.ua подтвердил, что повторное голосование готовит "группа Коломойского".

"Именно они ведут такие разговоры. Но все возможно", - сказал он.

Впрочем, в январе ситуация с поддержкой Витренко изменилась. Источники отметили, что депутаты, приближенные к Ринату Ахметову, готовы поддержать Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. Приближенные же парламентарии к Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не дать голоса за Витренко.

Вопрос назначения Витренко рассматривали на заседании фракции "Слуга народа". У депутатов пропрезидентской фракции было к кандидату несколько вопросов. Один из них, как сообщили источники LB.ua, касался премии в 4 млн долларов в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом" в арбитраже. И Витренко, по словам собеседника, сказал, что не откажется от премии.

После заседания СН среди депутатов «слуг народа» проводили опрос, готовы ли они поддержать кандидатуру Витренко. Голоса собирали в мобильном приложении. На парламентском же заседании голосов за Витренко не хватило снова - "за" нажали кнопки только 204 депутата.

2 февраля появилась информация, что через день в Офисе президента будут проводить обсуждение вероятного третьего выдвижения Витренко министром. А уже 3 февраля сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.