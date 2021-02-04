Суд нашел недостатки в исках Сологуба и Рожковой, которые оспаривают выговоры от Совета НБУ

Окружной админсуд Киева оставил без движения исковые заявления заместителей главы Нацбанка Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, которые оспаривают выговоры, вынесенные в отношении них Советом НБУ.

Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда №640/32687/20 и №640/32685/20.

Согласно тексту постановления, суд не смог определить, имеет ли он полномочия рассматривать соответствующие исковые заявления. Так, по делу по иску Рожковой суд отметил, что согласно Кодексу административного судопроизводства юрисдикция административных судов распространяется на дела в публично-правовых спорах, в частности, спорах по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, или увольнения с нее.

"В материалах искового заявления отсутствуют доказательства, что истец занимает должность, которая относится к публичной службе. Таким образом, истцу следует предоставить доказательства того, что должность, которую он занимает, относится к публичной службе", - говорится в сообщении.

Суд дал истцам 5 дней на устранение недостатков в исковых заявлениях. Согласно кодексу административного судопроизводства, если истец устранил недостатки в установленный срок, заявление считается поданным в день первичного его представления в административный суд и принимается к рассмотрению, о чем суд выносит постановление.

Если же недостатки в установленный срок устранены ни были, судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы без рассмотрения, о чем выносит соответствующее постановление.

Оба постановления вступили в законную силу 29 декабря 2020 года, а значит срок устранения недостатков истек.

Напомним, 2 октября Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с Рожковой и Сологубом, отметил, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было". А "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

15 октября источники LB.ua сообщили, что на заседании Совета Нацбанка готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами.

21 октября стало известно, что правление Нацбанка лишило Рожкову большинства полномочий, но не уволило. Полномочия по регулированию банковской сферы отошли непосредственно к главе НБУ Кириллу Шевченко.

18 января Печерский районный суд Киева отказал заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя: Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко в должность.