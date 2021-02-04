Верховный суд отказал Тупицкому в открытии дела по его отстранению

Верховный Суд не может рассматривать вопрос конституционности, потому что это полномочия КСУ.

Верховный суд отказал Тупицкому в открытии дела по его отстранению
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы Конституционного суда.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВСУ.

"Сегодня, 3 февраля 2021 года, Верховный Суд в составе судьи-докладчика Кассационного административного суда, проверив материалы искового заявления к Президенту Украины о признании противоправным и отмене указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины", принял решение об отказе в открытии производства по делу №9901/20/21, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - отмечается в сообщении.

Одной из причин отказа указывается, что "в соответствии с ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда Украины".

То есть Верховный Суд не может рассматривать вопрос конституционности, потому что это полномочия КСУ.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного правонарушения.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам.

2 февраля стало известно, что Александр Тупицкий обжаловал в Верховном Суде указ №607/ 2020 президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи.

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