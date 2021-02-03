В Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканалов

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Президент Владимир Зеленский уверяет, что решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.

Об этом шла речь на встрече президента с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, посвященной соответствующему решению СНБО Украины от 2 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба главы державы.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заверил Зеленский.

Он отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из РоSSии и сотрудничеством с террористическими организациями.

Топ-менеджеры телеканалов, как отмечается в сообщении, выразили полную поддержку этого решения. По их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны РоSSийской Федерации.

Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией. Они не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ , сообщили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.