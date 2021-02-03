Кличко: киевские медработники уже получают увеличенные доплаты до 5000 гривень
Ежемесячную финансовую помощь получили более 27 700 человек.
Столичные медики уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
«Хочу сообщить, что столичные медработники уже получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получили более 27 700 человек. В частности: более 8000 врачей. Почти 12 000 среднего медперсонала. И почти 7600 младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы», - сообщил Кличко.
Он напомнил, что в бюджете города предусмотрели на 2021 года почти 1,5 миллиарда гривень на такую финансовую поддержку всех медиков.
Доплачивал город медикам и в прошлом году. Особенно важным это стало после того, как, согласно медицинской реформе, с апреля 2020-го медучреждения перешли на финансирование Национальной службой здоровья.
«В этом году, по моей инициативе, мы увеличили выплаты. И теперь ежемесячно столичные врачи получают от города 5000 гривень, медсестры - 4000, младший медицинский персонал - 2000 гривень. И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам», - отметил Виталий Кличко.