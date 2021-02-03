Кличко: киевские медработники уже получают увеличенные доплаты до 5000 гривень

Столичные медики уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Хочу сообщить, что столичные медработники уже получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получили более 27 700 человек. В частности: более 8000 врачей. Почти 12 000 среднего медперсонала. И почти 7600 младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы», - сообщил Кличко.

Он напомнил, что в бюджете города предусмотрели на 2021 года почти 1,5 миллиарда гривень на такую финансовую поддержку всех медиков.

Доплачивал город медикам и в прошлом году. Особенно важным это стало после того, как, согласно медицинской реформе, с апреля 2020-го медучреждения перешли на финансирование Национальной службой здоровья.

«В этом году, по моей инициативе, мы увеличили выплаты. И теперь ежемесячно столичные врачи получают от города 5000 гривень, медсестры - 4000, младший медицинский персонал - 2000 гривень. И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам», - отметил Виталий Кличко.