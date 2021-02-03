Зеленский обсудил блокировку каналов Медведчука с послами стран G7 и ЕС

"Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности".

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине .

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Отмечается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества Украины с международными партнерами, внедрению ключевых реформ в Украине и мирному урегулированию на Донбассе.

В частности, Зеленский сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - сказал Зеленский.

Эти телеканалы, как сообщил президент, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния РоSSии на политические процессы в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак со своей стороны заверил, что санкции в отношении отдельных средств массовой информации введены на основе серьезных доказательств.

Зеленский также рассказал дипломатам о подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы. По его словам, завтра состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал Президент.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно ситуации безопасности на Донбассе и хода переговоров по мирному урегулированию.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.