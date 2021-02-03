Корниенко анонсировал новое голосование Рады за назначение Витренко вице-премьер-министром энергетики

Как сообщили источники LB.ua во фракции "Слуга народа", в четверг, 4 февраля, вопрос назначения Витренко в сессионный зал выносить не планируют.

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"В начале пленарной неделе обязательно фракция ... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и такое будет ...", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что для принятия этого решения планируют заручиться поддержкой других народных депутатов, за пределами фракции "Слуга народа".

Как сообщили источники LB.ua во фракции "Слуга народа", в четверг, 4 февраля, вопрос назначения Витренко в сессионный зал выносить не планируют.

"Вроде нет, нам никто ничего не говорил", - сказал один из собеседников издания.

«Не обсуждался. Минимальны, наверное", - сказал другой собеседник, отвечая на вопрос о том, каковы шансы вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение Рады на ближайшем заседании.

"Никаких (шансов - ред.)", - сообщил третий источник во фракции.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики. За назначение Витренко проголосовали только 186 народных депутатов. Против проголосовали 19 нардепов, воздержались 88. Еще 43 не участвовали в голосовании.

28 января Верховная Рада опять не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики. За проголосовали только 204 нардепа.

После провалившегося голосования за назначение источники LB.ua сообщили, что во фракции "Слуга народа" могут повторно вынести на рассмотрение Рады кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко для назначения первым вице-премьер - министром энергетики. Между тем Витренко продолжает работать на должности как и.о. министра.