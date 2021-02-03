Разумков не видит оснований для создания коалиции с другими фракциями

"По состоянию на сегодня фракция насчитывает 246 депутатов. Этого больше чем достаточно".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для создания коалиции "Слуги народа" с другими фракциями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямий".

"Я о досрочных выборах впервые услышал через два месяца после начала работы Рады 9-го созыва. На сегодня действительно, вы знаете, Александр Дубинский был исключен из фракции... Еще несколько депутатов также покинули ряды "Слуги народа", но на сегодня фракция насчитывает 246 депутатов. Этого больше чем достаточно", - подчеркнул Разумков.

Разумков назвал сообщения о массовом выходе депутатов из фракции слухами. Он также отметил, что коалиция продолжает работать.

"Доказательством эффективности фракции является принятый госбюджет", - напомнил спикер парламента.

Напомним, 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп назвал свое исключение "манипуляцией в интересах окружения президента", однако призвал депутатов, которые его поддерживают, не выходить из фракции. Ранее, 25 января, на заседании фракции президент Зеленский дважды просил Дубинского самостоятельно выйти из фракции, но тот отказался и заявил, что ни в чем не виноват. Собеседники LB.ua отмечали, что "если Дубинского выгнать, он угрожает забрать с собой еще 20-30 человек, а это расколет фракцию». Подробнее читайте в материале LB.ua "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

На брифинге после окончания согласительного совета 1 февраля Юлия Тимошенко прокомментировала возможное создание новой коалиции со "Слугой народа". Она отметила, что единственным на ее взгляд выходом из кризисной ситуации является объединение всех политических сил.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" со "Слугой народа" и группой "Довира" после исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать".

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии "Батькивщина". При этом он отметил, что потенциальное коалиционное соглашение - или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, - это - открытый диалог.

Отметим, что в июле 2019 года Разумков не исключал возможности создания коалиции с партией "Голос". В августе он сообщил, что президентская партия так и не получила предложений относительно формирования коалиции.