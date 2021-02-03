МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях, - Аваков

Министерство внутренних дел будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что решение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, а материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу этого решения, являются "вполне достаточными и исчерпывающими".

"И хочу предостеречь: не надо путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие - прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.