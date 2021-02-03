Степанов: план МОЗ не предусматривает вакцинации руководства государства, но его могут пересмотреть

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в утвержденном правительством национальном плане вакцинации украинцев от COVID-19 не предусмотрены прививки руководству государства. Однако план вакцинации могут изменить .

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24", передает "РБК-Украина".

"Согласно плану у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения", - сказал Степанов.

В то же время глава МОЗ не исключает, что вакцинацию руководства государства могут внести в план, чтобы мотивировать украинцев делать прививки от коронавируса.

"Но у нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть в плане ради этого", - пояснил он.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля могут вакцинировать против коронавируса вне очереди, чтобы популяризировать прививки и повысить доверие людей.

29 января в Украине утвердили календарный план вакцинации от коронавируса в 2021 году. На первом этапе будут прививать медицинских работников и бойцов ООС. На втором - пожилых людей.

По последнему опросу группы "Рейтинг", более половины украинцев не хотят вакцинироваться, даже если это будет бесплатно.