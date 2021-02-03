Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального

Абрамович и Усманов фигурируют в санкционном "списке Навального".

Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального
Роман Абрамович

24 депутата британского парламента подписали обращение к министру иностранных дел Великобритании по поводу двух клубов Английской Премьер-лиги - "Челси" и "Эвертона", сообщает playmaker24.ru.

В британском парламенте призвали запретить этим двум клубам участвовать в международных проектах из-за их связи с роSSийскими бизнесменами Романом Абрамовичем, который является владельцем лондонского клуба, и Алишером Усмановым, который является мажоритарным акционером мерсисайдского клуба.

Оба бизнесмена фигурировали в списке санкций оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. Политик обвинялся в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем (по делу "Ив Роше").

В частности, британские парламентарии выступили с инициативой исключить "Челси" и "Эвертон" из программы Premier Skills по развитию и обучению тренеров, а также из кампании GREAT. Это рекламный проект правительства Великобритании, который продвигает торговлю и инвестиции в страны Соединенного Королевства и поддерживается АПЛ.

Депутат от лейбористов Маргарет Ходж заявила, что надо поддержать Навального "не только словами", а также отметила, что названные Навальным Абрамович и Усманов обладают значительными доходами и имеют связи с английскими футбольными клубами.

"Этим мы выражаем поддержку Навальному. Он считает Абрамовича и Усманова ворами", - подчеркнула Ходж.

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