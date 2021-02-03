Секретарь СНБО: В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.

Об этом он сообщил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование", - сказал Данилов.

Он отметил, что не имеет значения, в каком регионе действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.

Секретарь СНБО также прокомментировал уже введенные санкции относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Чтобы принять такое решение, нам нужны были соответствующие документы. Не нам, а службам соответствующих наших разведок, соответствующих наших специализированных служб, получающих из бюджета за это деньги и которые отрабатываются в пользу нашего государства. Как только появились все эти основания, мы сразу же провели заседание Совета нацбезопасности и обороны и проголосовали", - отметил Данилов.

По его словам, прежде всего такими основаниями являются решения Верховной Рады и обращения Службы безопасности Украины с соответствующими документами в аппарат СНБО. При этом часть документов является засекреченной.

"Согласно закону о санкциях, есть пять институтов, которые могут делать представления в СНБО для применения этих санкций. Это - президент Украины, Верховная Рада, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк ... Люди, которые подают эти документы , должны понимать, о чем идет речь. Единственное, что могу сказать, что часть этих документов являются секретными, потому что речь идет об информации, которую мы получаем от государства, которое сегодня осуществляет агрессивные планы в отношении нашей страны", - добавил Данилов.

Он отметил, что часть санкций была принята с учетом решения Рады за 2018 год, и поблагодарил депутатов, которые приняли такое решение.

"С 3 октября прошлого года, когда президент назначил меня секретарем СНБО, мы сразу начали обрабатывать все документы, которые были переданы нам в наследство с тех времен, которые были до нас. Готовить такие документы надо очень тщательно, их надо очень тщательно изучать и нужно иметь 100% -ную почву для того, чтобы принимать соответствующее решение", - отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что все происходящее "происходит в рамках закона и в рамках действующей нашей Конституции", и отметил, что "речь не идет о свободе слова - речь идет об информационном терроризме в отношении нашей страны".

Данилов, который был мэром Луганска в 1994-1997 годах, а в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, отметил, что причиной случившегося в Луганске, является, в частности, информационная политика. Поэтому власть не может допустить повторения этого в других городах Украины.

"Что касается закрытия этих каналов и введения этих санкций, что было сделано вчера, я в Луганске видел собственными глазами, начиная с 94-го года, эту ползучую языковую оккупацию, эту ползучую дестабилизацию ситуации, и мы последствия сегодня видим - то, что сегодня там происходит. мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, который мы не можем допустить", - сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их применения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.