Минкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами Медведчука

Санкции СНБО предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Минкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами Медведчука
Фото: Осман Карімов

Министерство культуры и информационной политики обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с прокремлевскими телеканалами 112, ZIK и NewsOne.

Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире "Украина 24".

Он пояснил, что санкции Совета национальной безопасности и обороны предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

"Это решение многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - отметил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Минкультуры также будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne на платформе.

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