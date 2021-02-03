Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе

По результатам проверки будет подготовлен доклад.

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
Фото: cow.org.ua

По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи на территории Донецкой и Луганской областей.

Соответствующая проверка утверджена распоряжением президента №12 от 1 февраля 2021 года.

Отмечается, что основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил и средств, выполняющих задания на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.

К участию в проверке привлечены представители Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и ВСУ. По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решению имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Напомним, 26 января Рада разрешила иностранным военным приехать на учения в Украину.

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