Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО "Фортуну", подозреваемую в будто бы сотрудничестве с оккупантами
Викторию Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Виктории Котеленец (позывной "Фортуна") с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Коллегия судей рассмотрела апелляцию на меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог и решила изменить ее на круглосуточный домашний арест.
Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.
Сегодня в зал суда вызвали скорую помощь, так как матери Котеленец стало плохо перед объявлением решения. У нее подозревают приступ эпилепсии.
У здания суда собрались активисты, чтобы поддержать Котеленец.
Напомним, участницу боев на Донбассе в составе добровольческих подразделений Викторию Котеленец с позывным "Фортуна" задержали в Киеве. По мнению следователей, она похожа на женщину, которая в августе 2014 году конвоировала пленных украинских военных в Донецке.
Теперь "Фортуне" грозит до 12 лет тюрьмы. Ее арестовали без права залога.
Центр "Миротворец" заявил, что "двойником" Котеленец с фото с "парадом" пленных является Ольга Сухова, 1982 г.р.