Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО "Фортуну", подозреваемую в будто бы сотрудничестве с оккупантами

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Виктории Котеленец (позывной "Фортуна") с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию на меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог и решила изменить ее на круглосуточный домашний арест.

Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Сегодня в зал суда вызвали скорую помощь, так как матери Котеленец стало плохо перед объявлением решения. У нее подозревают приступ эпилепсии.

У здания суда собрались активисты, чтобы поддержать Котеленец.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, участницу боев на Донбассе в составе добровольческих подразделений Викторию Котеленец с позывным "Фортуна" задержали в Киеве . По мнению следователей, она похожа на женщину, которая в августе 2014 году конвоировала пленных украинских военных в Донецке.

Теперь "Фортуне" грозит до 12 лет тюрьмы. Ее арестовали без права залога.

Центр "Миротворец" заявил, что "двойником" Котеленец с фото с "парадом" пленных является Ольга Сухова, 1982 г.р.