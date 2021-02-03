Порошенко о санкциях: после решения СНБО причастным лицам должны быть вручены подозрения

Экс-президент считает, что не должно быть двойных стандартов и в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды с оккупированных территорий.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций причастным к террористической деятельности лицам должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения. Об этом он заявил в видеообращении.

«Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом», - отмечает Порошенко.

«Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ , и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей», - отметил Петр Порошенко.

Он также предостерег власти от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды с оккупированных территорий.

«Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в РоSSийской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено такое же подозрение и те же обвинения. Поскольку как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности», - убежден пятый президент.

«Вместе с тем, я хочу надеяться, что наши иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью», - резюмировал Порошенко.