Порошенко о санкциях: после решения СНБО причастным лицам должны быть вручены подозрения

Экс-президент считает, что не должно быть двойных стандартов и в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды с оккупированных территорий.

Порошенко о санкциях: после решения СНБО причастным лицам должны быть вручены подозрения
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций причастным к террористической деятельности лицам должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения. Об этом он заявил в видеообращении.

«Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом», - отмечает Порошенко.

«Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей», - отметил Петр Порошенко.

Он также предостерег власти от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды с оккупированных территорий.

«Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в РоSSийской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено такое же подозрение и те же обвинения. Поскольку как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности», - убежден пятый президент.

«Вместе с тем, я хочу надеяться, что наши иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью», - резюмировал Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Блок рекламы


Похожие новости
США и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов МедведчукаСША и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука
Евгения Кравчук: "Можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц"Евгения Кравчук: "Можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц"
Адвокаты Порошенко хотят привлечь Дубинского и Деркача к ответственности "за антиукраинскую деятельность"Адвокаты Порошенко хотят привлечь Дубинского и Деркача к ответственности "за антиукраинскую деятельность"
После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - РезниковПосле деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников
Офис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против НикарагуаОфис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против Никарагуа
Разумков воздержался в отношении решения СНБО из-за отсутствия "дополнительной информации"Разумков воздержался в отношении решения СНБО из-за отсутствия "дополнительной информации"
Решение о санкциях было принято после фиксации конкретных оснований для них, - ЗеленскийРешение о санкциях было принято после фиксации конкретных оснований для них, - Зеленский
СБУ о санкциях: свобода слова заканчивается там, где начинается посягательство на суверенитетСБУ о санкциях: свобода слова заканчивается там, где начинается посягательство на суверенитет
Зеленский о санкциях против каналов: "Борьба за независимость - это борьба в информвойне за правду"Зеленский о санкциях против каналов: "Борьба за независимость - это борьба в информвойне за правду"
НБУ должен получить право на ограничение обмена рубля после деоккупации, - РезниковНБУ должен получить право на ограничение обмена рубля после деоккупации, - Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости