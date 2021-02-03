В Китае усиливают борьбу с выбросами

Министерство экологии и окружающей среды Китая опубликовало руководство для чиновников и бизнеса, в котором очертило действия, необходимые для борьбы с изменениями климата. Документ был выпущен в ответ на выступление лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил о более амбициозных планах Китая повлиять на улучшение экологической ситуации в мире (политика изменений на национальном уровне, nationally determined contributions, NDC).



В документе изложены действия, которые помогут достичь целей Пекина по сокращению выбросов углерода. В частности, планируется подготовка Национальной стратегии в области изменения климата до 2035 года, поддержка и финансирование разработки низкоуглеродных технологий, создание четких требований по выбросам для всех территорий и населенных пунктов, усиление ответственности местных органов власти и партийных лидеров за изменение климата.



Результатом политики Китая, направленной на сокращение выбросов, также стал запуск системы торговли квотами на CO2.



"Документ, выпущенный Минэкологии КНР демонстрирует желание Пекина возглавить международное сотрудничество в области изменения климата. Система торговли квотами на выбросы в Китае может даже превзойти систему, предложенную ЕС", — полагают в немецком аналитическом центре MERICS.



Там напомнили, что с декабря прошлого года Китай ускорил принятие решений по борьбе с экологическими проблемами. Так, регулирующие органы внедрили ряд стандартов по защите окружающей среды, например, по загрязнению твердыми отходами и по мониторингу электромагнитного излучения базовых станций 5G. Были приняты и такие документы, как Белая книга по устойчивому развитию транспорта и Каталог-2020 по продвижению зеленых технологий.



"По мере того, как усиливаются ожидания, направленные на демонстрацию результатов, становится ясно, что в Китае не только партийные и государственные чиновники, но и (иностранные) компании должны быть готовы к более тщательному изучению своей (не очень) экологической деятельности", — отметили в MERICS.



МинПром