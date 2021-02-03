Профильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-Йорк

Новгородскому собираются вернуть историческое название.

Профильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-Йорк
Фото: ukrinform.com

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Об этом сообщил член комитета Виталий Безгин в фейсбуке.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) в Нью-Йорк!" - написал он.

Нью-Йорк - историческое название Новгородского, и вернуть его пытались еще в прошлом созыве Верховной Рады.

"Название Нью-Йорк появилось на картах в 1846 году. В списки населенных пунктов Екатеринославской губернии на 1859 год были внесены: Село Нью-Йорк (дворов - 13, жителей мужского рода - 45, женского - 40, а также завод)", - говорится в пояснительной записке к одному из постановлений, которые так и не попали на голосование.

В 1951 году указом Президиума Верховного Совета УССР поселок переименовали в Новгородское.

Поселок находится недалеко от линии фронта, здесь находится станция электричек "Фенольная".

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада вернула историческое название Переяславу, который при Советском Союзе переименовали в Переяслав-Хмельницкий.

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