США и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука

"Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".

Соединенные Штаты Америки поддерживают решение о введенных Советом нацбезопасности и обороны Украины санкциях против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

" США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию РоSSии, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе также положительно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что сегодня, начиная со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской Комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО относительно наших санкций, и уже есть непосредственно, пока неофициальная реакция, однако, я думаю, что во время визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию", - сказал Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Напомним, что вчера президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Минкультуры также будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne на платформе.