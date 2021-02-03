НАБУ передало в суд дело о подкупе главы Чернобыльской зоны

Обвиняемый - бывший генеральный директор госпредприятия.

НАБУ передало в суд дело о подкупе главы Чернобыльской зоны
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о подкупе и.о. главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обвиняемый - бывший генеральный директор одного из государственных предприятий.

По версии следствия, он передал и.о. главы ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии в размере более 430 тыс. грн.

27 апреля 2020 года ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Расследование начали по обращению и.о. главы ГАЗО.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но речь идет о бывшем директоре ГСП «Радон» Игоре Буксанчуке. В апреле 2020 года ему избрана мера пресечения в виде залога 1,26 млн гривен.

Сам Буксанчук отрицал предоставление неправомерной выгоды и.о. главы ГАЗО Екатерине Павловой и подчеркивал, что решение о премировании было принято коллегиально комиссией по премированию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Блок рекламы


Похожие новости
Советник руководителя ОП Руслан Магомедов претендует на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагамСоветник руководителя ОП Руслан Магомедов претендует на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского
Зеленский пригрозил Деркачу и Дубинскому уголовным деломЗеленский пригрозил Деркачу и Дубинскому уголовным делом
НАБУ заявило о попытке вывести дело Татарова из их подследственности из-за переквалификации преступления МикитасяНАБУ заявило о попытке вывести дело Татарова из их подследственности из-за переквалификации преступления Микитася
НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"
Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за 30 тыс. грн незаконных "больничных"Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за 30 тыс. грн незаконных "больничных"
НАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсоветаНАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсовета
Бывшему первому заместителю главы СБУ Нескоромному выписали подозрение в покушении на убийство, - БутусовБывшему первому заместителю главы СБУ Нескоромному выписали подозрение в покушении на убийство, - Бутусов
Задержан полковник "Альфы", который готовил убийство главы внутренней безопасности СБУЗадержан полковник "Альфы", который готовил убийство главы внутренней безопасности СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости