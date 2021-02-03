НАБУ передало в суд дело о подкупе главы Чернобыльской зоны

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о подкупе и.о. главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обвиняемый - бывший генеральный директор одного из государственных предприятий.

По версии следствия, он передал и.о. главы ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии в размере более 430 тыс. грн.

27 апреля 2020 года ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Расследование начали по обращению и.о. главы ГАЗО.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но речь идет о бывшем директоре ГСП «Радон» Игоре Буксанчуке. В апреле 2020 года ему избрана мера пресечения в виде залога 1,26 млн гривен.

Сам Буксанчук отрицал предоставление неправомерной выгоды и.о. главы ГАЗО Екатерине Павловой и подчеркивал, что решение о премировании было принято коллегиально комиссией по премированию.