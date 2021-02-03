Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительном поводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Отмечается, что Высший совет правосудия не дал разрешения на арест Вовка, поэтому он игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом.

"Но запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет, нужно только разрешение следственного судьи, которое сегодня НАБУ и получило. И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК" , - говорится в сообщении.

Напомним, накануне детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте. В декабре Вовку вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил.

17 июля прошлого года Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.