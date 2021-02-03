Минкультуры будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Платформе направят решение СНБО.

Минкультуры будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne
Фото: Осман Карімов

Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решения СНБО Украины о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны РоSSии против Украины", - отметил министр.

Ткаченко убежден, что платформа YouTube должна знать "о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".

Напомним, что вчера президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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