США и РоSSия официально продлили договор СНВ-3 на пять лет

Соглашение остается действующим до 2026 года.

США и РоSSия официально продлили договор СНВ-3 на пять лет
Фото: mil.ru

Соединенные Штаты Америки и РоSSия продлили действие договора о стратегических и наступательных вооружениях СНВ-3/New START на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РоSSии, где сегодня состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления договора. Продление договора подтвердил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Договоренность о продлении договора была достигнута во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Соглашение будет действовать в таком же виде, как его подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году, без каких-либо изменений или дополнений.

Соглашение накладывает ограничения на количество ядерных боеголовок и средств их доставки, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, в собственности обоих государств.

Напомним, что в 2019 году завершился договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который подписали в 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

Документ фиксировал отказ этих стран испытывать, производить и иметь баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5,5 тысячи километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

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