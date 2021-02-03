Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к адаптивному карантину, - Шмыгаль

С декабря по февраль, по словам премьера, количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на 10 000.

В Украине после локдауна 8-25 января наблюдается стабильная ситуация с распространением коронавируса. Усиленный карантин был эффективным инструментом, снизившим нагрузку на медицинскую систему.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, врачи и больницы обеспечены необходимым, с подозрением и диагнозом COVID-19 в настоящее время в больницах меньше 18 300 человек, в декабре их было более 28 000.

"Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут разные уровни эпидемиологической безопасности. В ближайшие дни правительство примет решение, до того Минздрав будет коммуницировать возможные изменения в условиях определения зон", - заявил глава правительства.

Он напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и призвал местные власти привлекать к ответственности нарушителей карантина.

Напомним, что 25 января глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения собирается вернуть адаптивный карантин с зонированием населенных пунктов в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Пока для всей страны действуют ограничения "оранжевой" зоны. Впрочем, до этого в Киевской школе экономики отметили, что, согласно их анализу, снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, а действовал он по середину ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

"Зеленая" зона предусматривала пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью максимум на 50%, перевозки пассажиров только в количестве сидячих мест.

Для "желтой" зоны (+ограничения "зеленой") запрещалось посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещалась деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах.

В "красной" зоне запрещалась работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

В ноябре Кабмин решил отказаться от этого и ввел карантин выходного дня, когда фактический локдаун был только в течение субботы и воскресенья, а в будние дни по всей стране были ограничения "оранжевой" зоны.