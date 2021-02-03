Евгения Кравчук: "Можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц"

"Это же пропаганда, скрытая и откровенная, которая была в интересах РоSSии".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает правильным решение Совета национальной безопасности и обороны и президента "о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц".

Об этом она написала в фейсбуке.

"Если посмотреть на ситуацию честно, а это значит без влияния личной выгоды, то можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц. Потому что на самом деле чем занимались эти лица? Это же пропаганда, скрытая и откровенная, которая была в интересах РоSSии. Это прекрасно понимали все - и те, кто производил такую пропаганду, и те, кто ее финансировал", - отметила Кравчук.

Она добавила, что иногда на каналах Виктора Медведчука давали слово его политическим оппонентам, однако, - "всегда точечно, всегда в очевидном меньшинстве и всегда исключительно для того, чтобы частично восполнить дефицит других точек зрения, который и был сутью редакционной политики этих телеканалов".

"Но обратите внимание - каналы проработали определенное время уже при нашей власти. Это абсолютно подтверждает то, что сейчас претензии - не по позиции телеканалов как вещателей, это не политические претензии. А именно к тому, что через них создавались четкие и особо опасные угрозы для нашей национальной безопасности, которые зафиксированы. Финансировать свои юридические лица из государства-агрессора да еще и с использованием схем на временно оккупированной территории - это именно законное основание для санкций, которое каждое цивилизованное государство не проигнорировало бы. Все написано в действующем законе Украины «О санкциях»", - отметила Кравчук.

"При этом в нашей стране сохраняется едва ли не самое большое во всем регионе разнообразие вещателей. Столько площадок для работы, столько медийных позиций, сколько в нашем государстве, не всегда встретишь даже в более богатых странах. Поэтому, еще раз, это решение - о национальной безопасности. Оно же - ради свободы слова, чтобы ее не искажали и не затеняли фейками ради выгоды вражеской пропаганды", - добавила заместитель главы фракции.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционный списков попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, - решение Верховной Рады от 2018-го года. По информации ZN.UA, основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО.

Президент Зеленский отметил, что решение о санкциях было принято "после фиксации конкретных оснований для них".