Двое судей КСУ подали иск о недополученной во время карантина зарплате

Речь идет о 1 млн 300 тыс. грн, недополученных этими судьями за три месяца карантина.

Двое судей КСУ подали иск о недополученной во время карантина зарплате
Федір Веніславський
Фото: офис президента

Представитель президента в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский назвал аморальным обращение двух судей КСУ с иском о недополученной во время карантина заработной плате.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Причина сегодняшнего брифинга - это та информация, которая стала недавно известна, что двое судей КС, господин Литвинов (Александр Литвинов) и господин Касминин (Александр Касминин) обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о взыскании с государства недополученной заработной платы за время карантина", - сказал Вениславский.

По его словам, речь идет о 1 млн 300 тыс. гривен, которые эти судьи недополучили за три месяца карантина.

Вениславский напомнил, что судья КСУ в год получает 4,5 млн гривен.

Он отметил, что судьи обратились в суд на основании решения КСУ от 28 августа.

"Президент абсолютно правомерно инициировал перед Верховной Радой закон о восстановлении доверия к КСУ. О каком доверии можно говорить, когда судьи, руководствуясь собственным решением, удерживают с государства те суммы, которые являются фантастическими для 95% граждан Украины?" - сказал он.

Напомним, в 2018 году КСУ признал незаконным ограничение зарплат судей, не прошедших переаттестацию. Отмечалось, что должностной оклад повысят с 10 до 15 минимальных зарплат.

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