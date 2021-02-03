Адвокаты Порошенко хотят привлечь Дубинского и Деркача к ответственности "за антиукраинскую деятельность"

По их мнению, с "роSSийскими агентами" должны бороться не только США, но и украинская власть.

Народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский должны быть привлечены к ответственности за "подрывную деятельность в пользу РоSSии и разрушение стратегических отношений Украины и США ". Такое мнение во время пресс-конференции в агентстве Интерфакс заявили адвокаты экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Адвокаты считают, что борьбу с "роSSийскими агентами" должна вести не только американская, но и украинская власть.

«Хотел бы напомнить, что когда 11 января Министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и прочих, там было прямо приведено «роSSийский агент Деркач», а также шла речь о связанной с Россией сети внешнего влияния на политику и на выборы в США . Я думаю, это все доказательно и соответствующим образом задокументировано соответствующими инстанциями США », - отмечает адвокат Игорь Головань.

«Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. Что является заведомо ложными сообщениями о преступлении, а во-вторых, это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов. ПророSSийская сеть продолжает свою деятельность, и необходимо принять меры для привлечения к ответственности ее членов», - резюмировал адвокат.