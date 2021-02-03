После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников

Представители РоSSии и других стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На территории оккупированных Россией территорий Донбасса после их освобождения могут установить мандат Международной миссии ООН - международную администрацию.

Об этом в интервью LB.ua сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы не знаем, как закончатся те или иные переговоры, каким будет окончательное решение. У нас международный вооруженный конфликт, который начала РФ, между сторонами нет доверия. Часто наличие международного мандата помогает ускорить мирную, безопасную реинтеграцию. Поэтому мы говорим, что есть разные варианты, в том числе создание международной администрации. Таким образом мы не связываем руки переговорным группам, которые будут действовать сегодня, завтра или послезавтра в рамках тех или иных форматов", - заявил он.

Вице-премьер также указал, что ни представители РоSSии, ни специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

"Поскольку РоSSия нами прямо называется государством-агрессором, то, конечно, ее представители не могут быть в составе миротворческих сил. Страны из ОДКБ занимают пророSSийскую позицию, в частности публично на разных площадках - в ООН, ПАСЕ, они официальные военные союзники. При всем уважении, мы не сможем доверять их военным-делегатам в рамках международной миссии", - отметил Резников.

Он отметил, что законопроект его министерства "О государственной политике переходного периода", в котором говорится о процессе деоккупации и восстановления ранее захваченных земель Украины, предусматривает создание переходных государственных и военно-гражданских администраций на Донбассе.

Напомним, что организация договора о коллективной безопасности является военно-политическим образованием, в состав которого, кроме РоSSии, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Она была создана в 1992 году для "противостояния региональным вызовам и угрозам". РоSSийские власти представляют объединение как "альтернативу НАТО".

В Беларуси в октябре, фактически в разгар народных протестов из-за объявления Александра Лукашенко президентом, проводили учения военных Организации договора о коллективной безопасности.

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