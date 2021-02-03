Офис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против Никарагуа

На пять лет запрещено импортировать кофе и бананы.

Офис президента в среду обнародовал указ о введении на 5 лет секторальных санкций против Республики Никарагуа.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля введено в действие указом президента Владимира Зеленского №41/2021.

Оно предусматривает применение таких санкций:

ограничение торговых операций с товарами групп 08 (съедобные плоды), 09 (кофе, чай, пряности) и 24 (табак и его заменители) согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке с предприятиями-резидентами; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в Никарагуа, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории Никарагуа; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из Никарагуа или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами Республики Никарагуа; запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участников международной платежной системы, платежной организацией которых является резидент Никарагуа; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Санкции введены из-за недружественных действий Никарагуа, которые "создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

3 августа 2020 года президент Никарагуа назначил так называемым "почетным консулом Никарагуа в Республике Крым" Олега Белавенцева, который 18 марта 2019 года приговором Святошинского районного суда города был признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины и приговорен к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.