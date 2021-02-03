Офис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против Никарагуа

На пять лет запрещено импортировать кофе и бананы.

Офис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против Никарагуа
Фото: Евгений Деменок

Офис президента в среду обнародовал указ о введении на 5 лет секторальных санкций против Республики Никарагуа.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля введено в действие указом президента Владимира Зеленского №41/2021.

Оно предусматривает применение таких санкций:

  1. ограничение торговых операций с товарами групп 08 (съедобные плоды), 09 (кофе, чай, пряности) и 24 (табак и его заменители) согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке с предприятиями-резидентами;
  2. полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  3. предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  4. приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  5. запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в Никарагуа, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории Никарагуа;
  6. прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из Никарагуа или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами Республики Никарагуа;
  7. запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участников международной платежной системы, платежной организацией которых является резидент Никарагуа;
  8. запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Санкции введены из-за недружественных действий Никарагуа, которые "создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

3 августа 2020 года президент Никарагуа назначил так называемым "почетным консулом Никарагуа в Республике Крым" Олега Белавенцева, который 18 марта 2019 года приговором Святошинского районного суда города был признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины и приговорен к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

Украина расценила этот шаг как грубое нарушение законодательства Украины и международного права, в частности, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", а также "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также Черного и Азовского морей". Он также продемонстрировал игнорирование законных требований Украины относительно уважения ее суверенитета и территориальной целостности.

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