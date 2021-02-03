РоSSийские наемники на Донбассе готовят детей к участию в боевых действиях

Фото: gp.gov.ua

РоSSийские наемники на неподконтрольных территориях Донбасса готовят детей и подростков к участию в боевых действиях. Прокуратура Донецкой области возбудила по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности, так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НВФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.