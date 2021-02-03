Украинцы больше доверяют Лукашенко, чем Байдену, - опроc

Белорусский диктатор Александр Лукашенко возглавил уровень доверия украинском среди лидеров иностранных государств. Ему доверяют 36% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

При этом 53,6% не доверяют Лукашенко, его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Президентам США Джо Байдену и Франции Эммануэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положителен и составляет, соответственно, +3,4% и +3%.

Хуже украинцы относятся к В. Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс доверия -65,4%).