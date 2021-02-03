Разумков воздержался в отношении решения СНБО из-за отсутствия "дополнительной информации"

Глава ВР объяснил свою позицию тем, что не услышал объяснений относительно оснований введения санкций.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался в отношении решения СНБО о санкциях против каналов, связанных с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком ("112 Украина", NewsOne и ZIK) из-за отсутствия "дополнительной информации".

Об этом Разумков заявил на брифинге, передает корреспондент LB.ua .

"К сожалению, данный вопрос (введение санкций) был рассмотрен в формате письменного опроса ... Я воздержался", - заявил он.

Разумков объяснил свою позицию тем, что не услышал объяснений относительно оснований введения санкций.

"Дополнительной информации и позиции коллег по этому вопросу я не слышал. Для принятия таких решений я использую закон о санкциях. На мой взгляд, должна быть взвешенная позиция и полная информация от представителей СБУ . Если такая информация есть, то мне кажется, что она не может быть в закрытом формате. Хотя бы базовые какие-то вещи. И общество, и журналистское сообщество должны понимать позицию, какой фактаж. Следующим шагом тогда должны быть соответствующие действия правоохранительных органов и Генерального прокурора", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Разумков не стал подписывать решение СНБО о санкциях. Спикер Рады - один из 19 членов Совета. Решения СНБО, согласно закону, принимает не менее 2/3 голосов от своего состава, в силу они вступают после соответствующего указа президента Украины.

В комментарии "Бабелю" Разумков заявил, что ограничительные меры в отношении каналов - это плохо, "несмотря на то, чьи они".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

По информации ZN.UA, основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО.