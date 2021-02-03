Решение о санкциях было принято после фиксации конкретных оснований для них, - Зеленский

Президент поблагодарил СНБО, Службу безопасности и общество.

Решение о санкциях было принято после фиксации конкретных оснований для них, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленсикий объяснил, почему именно сейчас было принято решение о санкциях в отношении нардепов ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Это произошло после фиксации конкретных оснований для санкций, написал президент в Facebook. Эти основания он пока не разглашает.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил представителей гражданского общества за то, что поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО.

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - добавил украинский президент.

Напомним, что санкции касаются, в частности, телеканалов NewsOne, ZIK и 112. Шеф-редактору Lb.ua Сони Кошкиной стало известно, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов лежит решение Верховной Рады от 2018 года. Телеканалы уже прекратили вещание в кабельной сети.

По данным ZN.ua, основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Также по инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РоSSийскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

СМИ со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак.

Эти самолеты, по данным источников, были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести в отношении Медведчука санкции. Козак и Медведчук летали этими самолетами в РоSSию, причем рейсы были прямыми, что запрещено.



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