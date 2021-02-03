СБУ о санкциях: свобода слова заканчивается там, где начинается посягательство на суверенитет

Баканов сослался на гибридную войну в информационном поле.

СБУ о санкциях: свобода слова заканчивается там, где начинается посягательство на суверенитет
Фото: ssu.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZIK были обоснованными.

"Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - говорится на сайте СБУ.

Баканов сказал, что решение СНБО было направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Баканов.

Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, вещающие под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Санкции против каналов поддержали не все политики. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, в частности, сказал, что отказался поддержать санкции против каналов, так как "ограничительные меры в отношении каналов - это плохо".

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