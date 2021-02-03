Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 2 февраля
Снайпер боевиков убил морпеха из Николаевской области.
Во вторник, 2 февраля, на Донбассе погиб военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко из села Грушевка Первомайского района Николаевской области.
Об этом сообщила областная администрация.
"2 февраля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, старший стрелок [...] воинской части А1275 19.08.1982 года рождения, житель села Грушевка Власенко Дмитрий Леонидович получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в ОГА.
Областная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Его похоронят 5 февраля в родном селе.
Власенко убил снайпер роSSийских боевиков.
"Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как истинно честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!" - сообщили в фейсбуке батальона.
Напомним, 11 января на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.
Вследствие снайперского огня 21 января в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.
30 января умер украинский военный Роман Дзюбенко, который 26 января был ранен близ села Новоалександровка.