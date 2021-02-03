Свободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - Резников

Свободную экономическую зону "Крым" стоит отменить из-за отсутствия эффективности.

Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, СЭЗ "Крым" создавала иллюзию контроля, но не выполняла своей главной функции - стимулирования развития территории.

"В том виде, в котором она сейчас есть, как нам кажется, ее можно отменить: она не выполняет сегодня ту задачу, которая была заложена, когда принимали этот закон. СЭЗ "Крым" фактически означала создание серой зоны на карте Украины, на которой якобы работают украинские предприниматели, но одновременно и не работают. Параллельно резиденты Крыма с точки зрения фискалов были признаны нерезидентами Украины. В результате многие годы переселенцам было сложно получать, например, банковские услуги", - отметил он.

Резников также сообщил, какие налоговые и таможенные механизмы будут задействованы в случае отмены этой свободной зоны.

"Вместо СЭЗ "Крым" мы предлагаем унифицировать режим мораториев на взыскание задолженностей, начисление пени, штрафов, связанных с фактом временной оккупации. Таможенный режим мы оставляем для товаров, изготовленных вне таможенной территории Украины, чтобы никто не думал завезти из условного Ростова-на-Дону роSSийскую продукцию и без уплаты пошлины и контроля за ее безопасностью торговать ею в Украине", - сообщил Резников.

Опция об упрощении крымской свободной экономической зоны вписана в подготовленном МинВОТ проекте закона "О государственной политике переходного периода", который описывает, как происходит процесс деоккупации и восстановления ранее захваченных Россией территорий Украины.

По замыслу Резникова и команды министерства, на Донбассе после деоккупации его отдельных территорий вместо свободной экономической зоны будут действовать территории приоритетного развития. Однако, как говорит вице-премьер, законодатель может установить там режим СЭЗ.

"Мы придерживаемся пока идеи, что нужно создавать на Донбассе территорию приоритетного развития. Просто термин СЭЗ исторически несет негативную коннотацию. Этот инструмент чаще использовали как налоговую яму, поле для контрабанды или нелегальной торговли. Однако если в Раде в ходе дискуссии скажут: "Пусть это будет называться свободной экономической зоной", - ради Бога, пусть. Название не принципиально, важен результат", - отметил Резников.

Напомним, что свободная экономическая зона в Крыму была создана через полгода после начала русской оккупации и сроком на 10 лет. Свободная таможенная зона позволила массово ввозить в Крым товары без пошлин и упростила подачу электроэнергии.

Вопросы создания СЭЗ на Донбассе в своем опросе поднимал президент Украины. Президент Владимир Зеленский уверен, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.