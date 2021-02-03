Украина ввела санкции в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSию

Санкции введены по инициативе СБУ.

Украина ввела санкции в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSию
Фото: Радио Свобода

По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РоSSийскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Указ СНБО о введении санкций был подписан еще 29 января.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.

ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак.

Эти самолеты, по данным источников, были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести в отношении Медведчука санкции. Козак и Медведчук летали этими самолетами в РоSSию, причем рейсы были прямыми, что запрещено.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к РоSSии о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 27 января начал процесс введения санкций против 12 роSSийских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.

Также под санкции попадет Государственная корпорация по организации воздушного движения в РоSSийской Федерации, которая предоставляет аэронавигационные услуги.

Санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, решения вводит в действие президент Украины.

Вчера также были введены в действие санкции в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

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