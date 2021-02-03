Франция не будет требовать остановки "Северного потока - 2" из-за приговора Навальному

Франция не будет вмешиваться в решение Германии по газопроводу "Северный поток - 2", сказал в среду министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает Reuters, Ле Дриана спросили, будет ли настаивать Париж на отмене проекта после того, как в РоSSии посадили оппозиционного политика Алексея Навального.

Французский министр ответил, что "Северный поток - 2" - это вопрос энергетической безопасности, и не следует смешивать его с другими темами.

Напомним, что несколько дней назад государственный секретарь по европейским делам Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии отказаться от газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сказал, комментируя жестокий разгон акций протеста в Москве и других городах РоSSии, которые 31 января состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.