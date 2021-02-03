КМИС: Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия к политикам

Третий в рейтинге экс-премьер Гройсман. Шмыгаль не преодолел отметки в 20%.

КМИС: Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия к политикам
Фото: @vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко возглавил уровень доверия украинцев к политикам, обогнав президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля 2021 года.

Так, по данным опроса, мэру Киева, главе партии "УДАР" Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, 51,8% - не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 35,6% опрошенных против 59,6%, которые не доверяют. Баланс доверия составляет -24%.

Далее в рейтинге доверия идут бывший премьер-министр Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%), сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" Юрий Бойко (28,9% против 48,4%), шоумен Сергей Притула (27,3% против 39,1%).

Главе парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26,6% против 28,6%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко 26,2% против 69%, главе Радикальной партии Олегу Ляшко - 25% против 68,8%.

У пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко уровень доверия составляет 22,7%, против 74,4%. Лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко доверяют 22,3% опрошенных против 18,7%, которые не доверяют.

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

"Если сравнивать процент доверяющих политикам с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае: В. Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Ю. Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%", - отмечают социологи.

Напомним, в конце января КМИС обнародовал свежие президентские и партийные рейтинги. Согласно им лидируют Зеленский и ОПЗЖ. Во второй тур с действующим президентом выходит Петр Порошенко.

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