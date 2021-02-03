В "Слуге народа" выступили против сбора подписей за отставку Уруского

Фракция "Слуга народа" не собирается пока отправлять вице-премьер-министра Олега Уруского в отставку и выступает против сбора подписей по этому поводу.

Соответствующую позицию озвучил народный депутат Александр Качура.

"Мы не собираемся на сегодняшний день отправлять вице-премьер-министра в отставку. Нет такой позиции, мы будем обсуждать это однозначно на заседании... Мы поддерживаем позицию президента и задачи по выведению к 30-летию Украины на орбиту аппарата дистанционного управления "Сич", - заявил он.

Качура добавил, что Минстратегпром не давал поручения о проведении конкурса Государственного космического агентства, это решение приняло правительство. Он призвал коллег из всех партий перед принятием политических решений провести консультации и принимать взвешенные шаги.

"Лично поддерживаю Уруского Олега Семеновича на этой должности и считаю, что он человек, который может провести соответствующие трансформации. Если будет надо - мы соберем больше подписей в его поддержку в стенах парламента", - заверил Качура.

Напомним, что 2 февраля глава парламентского комитета по вопросам экономического развития, нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха сообщил о начале сбора в Верховной Раде подписей за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Он пояснил, что сбор подписей об отставке Уруского начали для того, чтобы не рисковать имиджем Государственного космического агентства и достижениями, которых в сфере спутниковых технологий уже добились и профильный комитет, и госагентство. А также чтобы не сорвать запуск украинского спутника 26 декабря 2021 года.

Уруского назначили на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года.